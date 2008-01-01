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путь к победе

путь к победе

9 мая — особенный день. Когда-то советские солдаты, офицеры и обычные граждане шли к нему долгих 1418 дней и ночей. На всем этом пути их сопровождали военные корреспонденты — часто они рисковали жизнью для того, чтобы первыми сообщить о новых победах.
Пройдите дорогой Великой Победы вместе с военкорами того времени и узнайте, что они писали о главных сражениях, в специальном проекте «Известий».
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путь
к победе

путь
к победе

9 мая — особенный день. Когда-то советские солдаты, офицеры и обычные граждане шли к нему долгих 1418 дней и ночей. На всем этом пути их сопровождали военные корреспонденты — часто они рисковали жизнью для того, чтобы первыми сообщить о новых победах.
Пройдите дорогой Великой Победы вместе с военкорами того времени и узнайте, что они писали о главных сражениях, в специальном проекте «Известий».
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22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на СССР. Первый номер газеты «Известия», посвященный одной из самых страшных страниц в истории России, вышел 24 июня — № 147.

На первой полосе, рядом с большим портретом Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина, было опубликовано выступление по радио заместителя председателя Совета народных комиссаров Союза ССР и народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова.
начало войны
начало войны
22 июня 1941 г.
Эта дата в «Известиях»
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«Победа будет за нами»
22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на СССР. Первый номер газеты «Известия», посвященный одной из самых страшных страниц в истории России, вышел 24 июня — № 147.

На первой полосе, рядом с большим портретом Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина, было опубликовано выступление по радио заместителя председателя Совета народных комиссаров Союза ССР и народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова.
начало войны
начало войны
22 июня 1941 г.
«Победа будет за нами» →
«Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территории. <…>

Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении и Советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора. Нападение на нашу страну совершено несмотря на то, что за всё время действия этого договора германское правительство ни разу не могло предъявить ни одной претензии к СССР по выполнению договора. Вся ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германских фашистских правителей <…>

Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего Советского правительства, вокруг нашего великого вождя тов. Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».
Осенью 1941 года вермахт, который еще на тот момент не знал поражений, устремил значительные силы в сторону Москвы. Но благодаря усилиям Красной армии и гражданского населения, столица стала неприступной крепостью. Уже в 5 декабря 1941 года на рассвете советские солдаты перешли в наступление, чего совсем не ожидало немецкое командование, так как, по их мнению, перегруппировка войск СССР невозможна.
битва  
за москву

битва 
за москву

6 декабря 1941 — 21 апреля 1942 гг.
«Вчера на Западном фронте»
Слушать аудиозапись
Эта дата в «Известиях»
Осенью 1941 года вермахт, который еще на тот момент не знал поражений, устремил значительные силы в сторону Москвы. Но благодаря усилиям Красной армии и гражданским столица стала неприступной крепостью. Уже в 5 декабря 1941 года на рассвете советские солдаты перешли в наступление, чего совсем не ожидало немецкое командование, так как, по их мнению, перегруппировка войск СССР невозможна.
битва
за москву
битва
за москву
6 декабря 1941 —  21 апреля 1942 гг.
«Вчера на Западном фронте» →
«Позади еще один день жесточайших схваток с немцами. И этот день не приблизил их к Москве. Наши войска, обороняющие столицу и принимающие на себя удары гитлеровских захватчиков, научились возвращать удары врагу с силой, на которую способен человек, когда он защищает самое святое и дорогое для него в жизни — родину, независимость, честь, семью. Вчера части фронта не только сдерживали наступление противника, но на ряде участков Клинского, Волоколамского и Наро-Фоминского направлений успешно наступали сами, уничтожая боевую технику и живую силу врага, улучшая свои позиции <…>

Активные операции производились частями тов. Говорова. Они полностью
очистили от немцев южный берег Москвы-реки. Днем противник силой до батальона пехоты проник в глубь нашей обороны в районе М. К исходу дня этот вражеский батальон был полностью уничтожен <…>

Но центральным событием дня как по масштабам, так и по результатам является, несомненно, разгром значительных сил противника в Наро-Фоминском направлении. Первый удар был нанесен по ним еще позавчера.
Продолжение
Вчера на Западном фронте
Начало текста
Несколько дней назад 258-я немецкая пехотная дивизия с несколькими десятками танков прорвала линию нашей обороны и устремилась на север к пункту К., поселку, на северо-восток к пункту Г., стремясь выйти здесь на Можайское шоссе. Однако части командиров Говорова и Ефремова преградили путь немецким частям. В то же тремя с юга по вражеским колоннам ударили наши танкисты.

В бой против врага были брошены также два батальона лыжников, вооруженных автоматами. Противник не выдержал этих соединенных ударов и начал отходить, а затем и бежать к югу, оставляя сотни трупов и раненых, бросая оружие <…>

Гитлеровское командование бросает на подступы к Москве всё новые и новые дивизии, не считаясь с потерями».

Специальный корреспондент «Известий» П. Белявский

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 5 декабря.
В июле 1942 года советские войска потерпели ряд чувствительных поражений, ситуация на фронтах была близка к критической, а эвакуированная в тыл промышленность еще не могла обеспечить все потребности Красной армии.

Такой была ситуация на фронте накануне Сталинградской битвы. Тем не менее стратегически важный город удалось отстоять, а через четыре месяца — в ноябре 1942-го — перейти в контрнаступление.
сталинградская битва
сталинградская битва
17 июля 1942 — 2 февраля 1943 гг.
Эта дата в «Известиях»
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«Я сражался в Сталинграде»
В июле 1942 года советские войска потерпели ряд чувствительных поражений, ситуация на фронтах была близка к критической, а эвакуированная в тыл промышленность еще не могла обеспечить все потребности Красной армии.

Такой была ситуация на фронте накануне Сталинградской битвы. Тем не менее стратегически важный город удалось отстоять, а через четыре месяца — в ноябре 1942-го — перейти в контрнаступление.
сталинградская битва
сталинградская битва
17 июня — 2 февраля 1943 гг.
«Я сражался в Сталинграде» →
Для вермахта Сталинград был важным стратегическим пунктом, так как после захвата кавказской нефти в Майкопском месторождении, грозненском и бакинском, город должен был стать одной из опорных точек оборонительного фронта для защиты наступающих на Кавказ войск Красной армии.

С июля по ноябрь 1942 года немцы безуспешно штурмовали Сталинград. Но 19 ноября Красная армия перешла в наступления — операция «Уран».
Отбивать атаки врага, наносить ему новые удары!
«Как известно, враг был остановлен под Сталинградом. Через несколько дней, 23 ноября, минет уже три месяца, как длится беспримерная в истории битва за Сталинград. Три месяца враг в бессильной ярости пытается сломить героическую оборону города, который стал беспримерным символом мужества, стойкости, решимости и беззаветной, самоотверженной преданности советских людей. Бешеные атаки немцев, судорожные их наступательные броски разбиваются по сей день о твердыню, которая стала уже эпосом всех народов мира.

Гитлеровское командование не отказалось от мысли любой ценой, во что бы то ни стало захватить хотя бы руины Сталинграда в свои руки. Немецкому командованию, потерявшему под Сталинградом десятки тысяч своих солдат, хорошо известно, насколько шаткими, непрочными и чреватыми крупными осложнениями окажутся все летние успехи немцев, если им не удастся завершить хотя бы в половинном размере свои стратегические замыслы. И, хотя эти замыслы обнаружили в течение лета свою явную нереальность, гитлеровское командование не оставляет своих попыток овладеть Сталинградом <…>

Борьба на советско-германском фронте становится всё более напряженной. От исхода этой борьбы зависит судьба Советского государства, свобода и независимость нашей Родины».

Иосиф Сталин.
Продолжение
Почти через четыре месяца Красная армия одержала сокрушительную победу под Сталинградом и перевернула ход Великой Отечественной войны в свою пользу.
Последние часы
«Мы подлетали к Сталинграду на У-2. Самолёт шёл на бреющем полете над полями и балками, где совсем недавно закончилось величайшее сражение в истории войн. Летом на этих широких приволжских степях к терпким ароматам полыни примешался запах бензина и крови. На бескрайней белой степи, где кипела от беснующегося металла земля, мелькают тысячи машин, орудий, танков, сотни самолётов, стоящих рядами на аэродромах. На железнодорожных путях видны эшелоны с военным имуществом, оружием. Когда пересаживаешься с приземлившегося самолёта на машину, это трофейное изобилие становится ещё нагляднее. На обочинах дорог, в населённых пунктах, на станциях и подъездных путях — всюду видна взятая нашими войсками немецкая техника <…>

Город был почти освобождён от врага. Существовали всего два очага бессмысленного сопротивления немцев. Шаг за шагом, квартал за кварталом очищают наши войска город Сталинград, выкуривают немцев из домов артиллерийским огнем, выкорчевывают штыковыми ударами, и при каждом тяжом натиске всё новые и новые сотни вражеских солдат сдаются в плен <…>

Наши войска продолжали сжимать оба кольца вокруг окружённых гитлеровских войск. Советская авиация перестала бомбить немцев, засевших в центральной части города. Это уже стало опасным — можно попасть по своим — так малы стали островки, удерживаемые немцами <…>

Усталый от многих бессонных ночей штабист в землянке поднимает голову от карты, бросает красный карандаш и, улыбаясь, говорит:
— Эх, мы, тыловики!.. Вот заканчиваем, а потом иди, догоняй фронт. Далеко догонять придется…

Далеко ушёл фронт. Красная армия идёт на запад, продолжая разгром врага, начатый здесь, у городских стен Сталинграда. Каждый боец сейчас рвётся туда, на запад. И на какой бы участок фронта он ни попал, всегда с гордостью будет он говорить:
— Я сражался в Сталинграде».

Специальный корреспондент «Известий» Р. Кармен
Начало текста
Курская битва — одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Бои продолжались более полутора месяцев — с 5 июля по 23 августа 1943 года. В итоге советские солдаты разбили стратегическую группировку вермахта на Курском, Белгородском и Орловском направлениях и смогли окончательно
перехватить инициативу на фронте.

В Курской битве приняли участие около 2 млн человек, было задействовано 6 тыс. танков и 4 тыс. самолетов. Немецкая армия потеряла 75% участвовавшей в битве техники. Одним из главных достижений стало освобождение «второй столицы» Украины — Харькова и его области.
Курская дуга

Курская дуга

5 июля — 23 августа 1943 гг.
«Всё движется вперед»
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Эта дата в «Известиях»
Курская битва — одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Бои продолжались более полутора месяцев — с 5 июля по 23 августа 1943 года. В итоге советские солдаты разбили стратегическую группировку вермахта на Курском, Белгородском и Орловском направлениях и смогли окончательно перехватить инициативу на фронте.

В Курской битве приняли участие около 2 млн человек, было задействовано 6 тыс. танков и 4 тыс. самолетов. Немецкая армия потеряла 75% участвовавшей в битве техники. Одним из главных достижений стало освобождение «второй столицы» Украины — Харькова и его области.
Курская дуга
Курская дуга
5 июля — 23 августа 1943 гг.
«Всё движется вперед» →
Победа
Oт Белгорода до Харькова — всюду мы видели следы жарких боёв, следы громадных немецких потерь. В Липцах, Весёлом и Терновом противник закопался и создал укреплённый рубеж. С этого рубежа фашистские подразделения стали всё чаще предпринимать контратаки, во многих случаях с участием танков. Ещё активнее начала действовать вражеская авиация. Упорные бои кончились и здесь поражением противника. Наши части взломали с помощью артиллерии его передний край, оттеснили немцев и повели бои на окраинах Харькова.

Но и там враг оказывал упорное сопротивление. Наша пехота дралась за каждый дом, вышибала немцев из-за каждой пруды развалин.
В наступательных боях наши части, которые отстояли свои рубежи во время июльского наступления немецкой армии на Белгородском направлении, добивали теперь немецкие пехотные и танковые дивизии. Некоторые гитлеровские полки уничтожены полностью. На их место немцы спешно ставили сапёров, тыловые подразделения и другие резервы, какие только удавалось стянуть к местам сражений.

Наши части, прорвавшие фронт на Северном Донце, успешно громили немецкую пехоту на Харьковском тракторном заводе. Противник подтянул туда все свои наличные резервы, но не мог противостоять силе нашего натиска. Потери немцев в людях и технике всё росли. В районе совхоза «Кутузовка» танкисты захватили две совершенно исправных артиллерийских батареи — шесть орудий с тягачами и запасом снарядов.

В одном бою красноармейцам сдались в плен 82 немецких солдата. Офицеры бросили их на произвол судьбы, а сами бежали, видя, что бой проигран. Большие группы немецких солдат захвачены в плен во многих местах.
Воины Красной Армии хорошо знали, что в степях Харькова, этого большого советского города, их ждут родные советские люди, как своих спасителей и освободителей. И ваши войска, сломив ожесточенное сопротивление врага, после жарких боев овладели Харьковом. Пехотинцы, саперы, артиллеристы, минометчики, пулемётчики в боях за родной город показали свою смелость, всё своё упорство, своё стремление победить.
Специальный корреспондент «Известий» З. Островский
ХАРЬКОВ, 23 августа.
Продолжение
«Всё движется вперед. К нам подходят колхозники и спрашивают, скоро ли им можно будет вернуться в родную деревню. Пока что они живут в чужом селе. <…> Их деревня уже освобождена в последних боях восточнее Орла.

— Вы туда? — спрашивают они с завистью. — Так передайте же бойцам пожелания счастья, успеха и большое, большое спасибо!

Мы летим над овражистой орловской сторонкой. Война умножила овраги своими воронками, рвами да траншеями. Солнце, пришедшее наконец на смену нескончаемому ненастью, кладет на земле резкие тени. Видны побитые сады, опавшие яблони трагически простирают иссохшие ветви. Колеблются карликовые овсы на засоренной земле. Ветер приносит пряный запах трав с полей, обратившихся в степь.

Сквозь рокот мотора пробивается гул артиллерии. А наш У-2 летит низенько над землей, обтекает высотой и перекаты, пробирается туннелями речных долин. Их здесь много снует над землей, этих маленьких трудолюбивых У-2, и бывает, что высоко в небе кипит яростный воздушный бой, а внизу под ним тихонько шмыгают эти старательные малыши, развозя почту и офицеров связи.

Но чуть заканчивается день и на небо выкатывается полная блещущая луна, эти тихие письмоносцы подвешивают фугаски и летят на противника. Тихоходность У-2 делает их почти неуязвимыми. Гитлеровцы злобно кричат: «У русских есть самолет, который стоит в воздухе» или: «У русских есть такой самолет, который подлетает к окну избы, заглядывает туда и, если видит там немцев, швыряет в избу бомбу».

С одним из раненых, лейтенантом Борисом Любавским, мы разговорились, прислонившись к голому, осыпавшемуся дымоходу, который торчал над нами, как знак войны. У Любавского лицо почерневшее, как у всех «оттуда», то ли от дыма, то ли от усталости. Плечо у него забинтовано, рука висит на самодельной перевязи, устроенной из пояса. Он направляется в медсанбат, который едва поспевает за наступающими войсками. Надкусывая кислое яблочко-дичок, он говорит торопливо, отрывисто, временами как бы беседуя сам с собой. Видно, у человека накопилось много мыслей, и он выбрасывает их одну за другой, не особенно заботясь о последовательности.
От специального военного корреспондента «Известий» Игоря Осипова
Газета «Известия» №174, 25 июля 1943 года
Начало текста
Продолжение
— Мы всё ближе к Орлу. Фрицы контратакуют. Как бешеные. Ни черта у них не выходит. Это мои первые бои. Я адвокат, бросил юстицию, пошел добровольцем. Ну и огонь они дают. Это вам не сидеть в зале судебных заседаний. С непривычки показалось: не пройти. Прошли. Еще как! А в чем тут дело? Знаете… Вот помните мирное время? Что было на свете самым ласковым и верным? Небо да земля. А теперь? Небо беспрерывно плюется фугасками. А земля нафарширована минами и то и дело взрывается. А между небом и землей — воздух. Помните — такой милый, прозрачный. Так он, черт, тоже весь простеган всякими, так сказать, убийственными предметами типа пуль, мин и снарядов. И что же оказалось? Прём через всё это, как слоны, и даже потерь мало. <…> Очень земляки рассержены на немца. Знаете, это ведь нешуточное дело, когда русский человек наконец рассердится. У меня ведь у самого мать замучили… Очень жаль, что ранен. Ну ничего, скоро вернусь и доберу свою долю мести. Фашисты… Он произнес это слово «фашисты» с необыкновенной силой гнева и отвращения».
Танковый таран
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«Орловское направление, 24 июля. Танковый таран. Бои не прекращались весь день. Группу холмов немцы превратили в мощный узел сопротивления, насытив его огромным количеством огневых средств. На пути нашей наступающей пехоты немцы ставили огневую завесу. Артиллерийская и авиационная обработка холмов наносила врагу большой ущерб, но немцы имели еще много средств для сопротивления и сопротивлялись упорно. Во второй половине дня было принято решение послать на прорыв немецкого оборонительного узла танковую часть. <…> Танки, укрытые в лощинах и кустарниках, ринулись в лоб на одну из высот. Это была поистине захватывающая минута. По опаленной, изрытой воронками земле, в сопровождении истребительных противотанковых орудий и противотанковых ружей, с десантами автоматчиков и пулеметчиков на броне танков на полном газу пошли вперед».
От специального корреспондента «Известий» А. Булгакова
В ходе Курской битвы Красной армии удалось освободить Орёл и Белгород. Они получили название «Город первого салюта». В первый раз за всю историю Великой Отечественной войны в честь освобождения в Москве был дан артиллерийский салют воинам-освободителям.
Освобождение Орла и Белгорода
Освобождение Орла и Белгорода
5 августа 1943 г.
Эта дата в «Известиях»
Слушать аудиозапись
«Доигрались, голубчики!»
В ходе Курской битвы Красной армии удалось освободить Орёл и Белгород. Они получили название «Город первого салюта». В первый раз за всю историю Великой Отечественной войны в честь освобождения в Москве был дан артиллерийский салют воинам-освободителям.
Освобождение Орла и Белгорода
Освобождение Орла и Белгорода
5 августа 1943 г.
«Доигрались, голубчики!» →
«Вот она, земля одной из величайших битв современности, голая, почти лишенная растительности, изрезанная балками, оврагами, лощинами. Пустынные, изуродованные деревни, дымящиеся дома, вытоптанные нивы проносятся под крылом нашего самолёта. Где-то далеко впереди угадываются в знойном мареве летнего дня очертания города.

Судьба Орла решалась на далёких его подступах. Борьба за него началась значительно раньше, чем наши войска вступила на камни его предместий. Мы часто употребляем слова: линия фронта. Это понятие ничего не говорит здесь, где немцы пытались остановить наше наступление. Трудно считать линией то, что тянется в глубину на несколько километров. Мы проносимся лад лабиринтом окопов, ходов сообщения, траншей, землянок. Они тянутся во всех направлениях, вдоль и поперек, сходятся, снова разбегаются в разные стороны, образуют причудливые рисунки на жёлтых квадратах полей, на зелёном бархате лугов. Километр за километром тянется изрубцованная земля — передний край немецкой обороны <…>

Чьи-то заботливые руки развесили на столбах лаконичные указатели: «На Орёл». Но кто может сегодня ошибиться и нужно ли спрашивать дорогу? Сегодня все пути ведут в этот город. Навстречу, в тыл, шагают пленные. Они идут, седые от пыли, повесив голову, орловские немцы, потерявшие вместе с городом последнюю веру в своего «фюрера».

— Доигрались, голубчики! — кричит им кто-то.

<…> После долгих, мучительных месяцев фашистского плена впервые без страха и опасений население Орла вышло на улицы. Трогательные картины видели мы сегодня в Орле. Никому не сиделось дома. В каждой квартире самым почетным гостем был боец Красной армии».
Орёл, 5 августа
Продолжение
«5 августа наши войска в результате упорных боёв овладели Белгородом. Всего месяц тому назад Белгород был одним из районов, откуда немцы начинали своё большое летнее наступление. В Орловско-Курском и Белгородском сражении гитлеровское командование рассчитывало вводом главных своих сил одновременно на ряде узких участков фронта прорвать нашу оборону и добиться решающих успехов.

На Белгородском направлении немцы сосредоточили весьма крупные силы пехоты, танков, артиллерии, авиации. Германские генералы перебросили сюда с других фронтов, даже из Западной Европы, отборные авиационные соединения. В составе танковых частей заметно увеличилось количество «тигров». На них и на тяжёлые самоходные пушки — «фердинанды» — немцы возлагали особые надежды <…>

Немцы тщательно разрабатывали планы своего наступления. Однако их удар не оказался для Красной армии неожиданностью. Натиску врага была противопоставлена исключительно стойкая, хорошо продуманная оборона <…>

Наше командование смелым обходным манёвром поставило немцев под угрозу окружения и принудило их отступить. Над Белгородом взвилось советское знамя».
Белгород взят
Начало текста
Продолжив победную поступь почти на всех направлениях фронта, 25 сентября 1943 года Красная армия освободила Смоленск. Несмотря на нехватку снарядов и сложные условия, советские войска продвинулась на запад на 250 км, положив начало освобождению Белоруссии и оттянув на себя 16 немецких дивизий с других направлений.
Освобождение Смоленска

Освобождение Смоленска

25 сентября 1943 г.
«Обедать будем в Смоленске!»
Слушать аудиозапись
Эта дата в «Известиях»
Продолжив победную поступь почти на всех направлениях фронта, 25 сентября 1943 года Красная армия освободила Смоленск. Несмотря на нехватку снарядов и сложные условия, советские войска продвинулась на запад на 250 км, положив начало освобождению Белоруссии и оттянув на себя 16 немецких дивизий с других направлений.
Освобождение Смоленска
Освобождение Смоленска
25 сентября 1943 г.
«Обедать будем  в Смоленске!» →
Смоленск, 25 сентября
«Этот дать будут помнить все, кто шагал или ехал по дорогам Смоленщины. Бешеные порывы внезапно налетевшей бури гнали по небу тяжёлые, плотные облака. Ветер с корнем вырывал деревья, валил телеграфные столбы, рвал провода, со стоном и свистом метался по полям, могучими ударами сотрясал рощи и леса, словно торопился отрясти последние листья с деревьев. Весь день не переставал холодный осенний дождь. Тяжёлые капли его падали со стремительностью вылетевшей на ружья дроби.

Буря налетела с запада. Навстречу ей на запад двигались советские воины. Они шли по раскисшим дорогам и полям, через речки, вздувшиеся, словно в дни весеннего половодья, по болотам, перенасыщенным влагой. Они шли сутки по пятам врага, огрызавшегося с яростью затравленного зверя.

Вместе с пехотой шагали миномётчики, а за ними вплотную двигались пушки. Глохли моторы тягачей, бессильные преодолеть грязь размытых дорог, останавливались кони. Только человек работал в этот день упрямо и точно, словно черпал силы из неистощимого источника. Я видел, как бойцы кидались к орудиям, и там, где был бессилен металл, где были бессильны животные, единым рывком выволакивали пушку люди. Они двигались вперёд, отказываясь от привалов, от обеда.

— Обедать будем в Смоленске!

<…> К проходящим мимо пехотинцам бросается женщина. У неё в руках букет цветов. Где она их собрала в эту пору? Женщина плачет, но лицо у неё счастливое. Она пытается что-то сказать и не может — так велико её волнение. Она обнимает бойца, отдаёт ему цветы, потом хватает тяжелую, загорелую руку воина, крепко целует и говорит:

— Спасибо, спасибо, милые! Смоленск снова одевается в кумач знамен. Смоленск, переживший более чем двухлетнюю трагедию немецкого господства, вернулся в объятия родины.
Специальный корреспондент «Известий» В. Антонов.
С 3 по 13 ноября Красная армия развила успех на Украине. Силами 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина удалось освободить Киев, Житомир и соседние территории спустя два года оккупации.
За успех в Киевской наступательной операции Иосиф Сталин направил благодарственное письмо Николаю Ватутину. Оно было опубликовано на первой полосе.
Освобождение киева
Освобождение киева
6 ноября 1943 г.
Эта дата в «Известиях»
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